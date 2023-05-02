Домашев Александр Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Домашев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 03 сентябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 228
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6385. ДОМАШЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Николаевъ. Сн. арт. Императ. театровъ, 20 л., рд. въ г. Москвѣ; — Москов. О. С., 140, 9 и 1 ч. 1651 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 123949 и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исл. 3 Сент. 908. 903 95721 172 М. | 900 70705 170 М. 902 95938 170 М.
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