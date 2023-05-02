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Михайлов Семен Кузьмин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Михайлов
Имя
Семен
Отчество
Кузьмин
Дата исполнения приговора
__ июнь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 159
Источник
Скан
Оригинальная запись
67045. МИХАЙЛОВЪ, СЕМЕНЪ КУЗЬМИНЪ. К. Белебеевск. у., Мелеузбашевск. в., с. Никольскаго, 40 л.; — 3. Н. 1 уч. Белебеев. у., 169 М., тюр. 6 м. Исп. 31 Іюня 907. 

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