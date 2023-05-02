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Павлович Елена Иванова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павлович
Имя
Елена
Отчество
Иванова
Дата исполнения приговора
21 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 299
Источник
Скан
Оригинальная запись
137156. ПАВЛОВИЧЪ, ЕЛЕНА ИВАНОВА. Мщ. г. Минска, 16 л., рд. въ м. Радкшковичаъъ Вилейск. у.; — Г. С. 4 уч. г. Минска 30 Сент. 909. 6, 11и 169 М., подъ отвѣтств. надз. родит. Исп. 21 Окт. 909

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