Павлович Елена Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Павлович
- Имя
- Елена
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 21 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 299
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 137156. ПАВЛОВИЧЪ, ЕЛЕНА ИВАНОВА. Мщ. г. Минска, 16 л., рд. въ м. Радкшковичаъъ Вилейск. у.; — Г. С. 4 уч. г. Минска 30 Сент. 909. 6, 11и 169 М., подъ отвѣтств. надз. родит. Исп. 21 Окт. 909
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