Волынская Марианна Людвикова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волынская
- Имя
- Марианна
- Отчество
- Людвикова
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1885
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 106
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18704. ВОЛЫНСКАЯ, Маріанна Людвикова. Кр. (поденш.), 15 л.; род. и жила Серпецк. у., въ гм. и д. Бялышево; приг. М. С. г. Серпеца (во 2 р.), по 169 и 8 п. 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на 4 м. Исп. 25 Сент. 1885 г.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.