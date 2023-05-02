Мартинелис Осип Константинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мартинелис
- Имя
- Осип
- Отчество
- Константинов
- Дата исполнения приговора
- 19 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 155
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33482. МАРТИНЕЛИСЪ, ОСИПЪ КОНСТАНтиновъ (онъ же Мартыканисъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Вилкомірск. у., Жмуйдецк. в., 48 л., рд. т. же у. и в., въ Бильникскомь прих.; — Ковенск. О. С. (въ 4 р.), 134, 135, 1654¹ и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 19 Марта 905. | 902 5880 1654¹ У. | 87 61360 170 М. | 90 78157 1654¹ У.
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