Поперечная Марфа Францева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Поперечная
- Имя
- Марфа
- Отчество
- Францева
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 201
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 49790. ПОПЕРЕЧНАЯ, МАРФА ФРАНЦЕВА. К. Ямпольск. у., Комаргородск. в., с. Теклевки, 26 л.; — Кам.-Подольск. О. С., 1451 У., каторж. раб. 12 л. Исп. 24 Мая 905.
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