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Поперечная Марфа Францева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Поперечная
Имя
Марфа
Отчество
Францева
Дата исполнения приговора
24 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 201
Источник
Скан
Оригинальная запись
49790. ПОПЕРЕЧНАЯ, МАРФА ФРАНЦЕВА. К. Ямпольск. у., Комаргородск. в., с. Теклевки, 26 л.; — Кам.-Подольск. О. С., 1451 У., каторж. раб. 12 л. Исп. 24 Мая 905.

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