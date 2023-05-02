Ляшков Филипп Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ляшков
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 239
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 135571. ЛЯШКОВЪ, ФИЛИППЪ ПЕТРОВЪ. К. Соликам. у., Пожевск. г, 45 л.; — Г. С. 4 уч. г. Перми 15 Сент. 909, 169 М., тюр. 6 м. Исп. 7 Окт. 909. 908 73604 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.