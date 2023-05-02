Калугарян Константин Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Калугарян
- Имя
- Константин
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 160
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 133417. КАЛУГАРЯНЪ, КОНСТАНТИНЪ Николаевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Кишинева, 28 л., рд. въ с. Милештахъ, Болдурештск. в., Кишинев. у.; — Кишинев. О. С. 5 Сент. 909, 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 78230, арест. отд. 3½ г. Исп. 20 Окт. 909. | 906 19048 1655 У. | 905 32001 169 М. | 902 53362 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.