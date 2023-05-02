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Кудрин Петр Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кудрин
Имя
Петр
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
25 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 149
Источник
Скан
Оригинальная запись
5246. КУДРИН ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 22 л., Черепановск. у., Витковск. в., с. Витки. Н.-Николаевск. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 4 г. Исп. 25 июля 923.

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