Кудрин Петр Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кудрин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 25 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 149
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5246. КУДРИН ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 22 л., Черепановск. у., Витковск. в., с. Витки. Н.-Николаевск. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 4 г. Исп. 25 июля 923.
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