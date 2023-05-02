Вятсон Даниил
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вятсон
- Имя
- Даниил
- Дата исполнения приговора
- 16 ноябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 167
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 601. ВЯТСОН, ДАНИИЛ, 26 л. Гр. М.-Вишерск. у., Заозерск. в., д. Бородино;—Н. С. 4 уч. М.-Вишерск. у. Сопротив. власти, лиш. св. 1 г. Исп. 16 ноября 922.
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