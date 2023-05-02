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Масливченко Селиверст Данилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Масливченко
Имя
Селиверст
Отчество
Данилович
Дата исполнения приговора
10 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
8831. МАСЛИВЧЕНКО СЕЛИВЕРСТ ДАНИЛОВИЧ, 33 л., Сумск. у., Воровинск. в. и с. Алтайск. Губсуд. Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 1 г. 9 м. 24 д. и пор. пр. 5 л. Исп. 10 апр. 923.

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