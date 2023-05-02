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Худяков Павел Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Худяков
Имя
Павел
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
27 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 333
Источник
Скан
Оригинальная запись
11528. ХУДЯКОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 27 л., Зубцовск. у., Копцевск. в., д. Пищалино. Ленинградск. Губсуд. Ст. ст. 16, 180 п. "б", лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 27/ѴІ—26.

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