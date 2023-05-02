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Дзюра Франц Лаврентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дзюра
Имя
Франц
Отчество
Лаврентьев
Дата исполнения приговора
23 март 1885
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 166
Источник
Скан
Оригинальная запись
19812. ДЗЮРА (онъ же Дзюкъ), Францъ Лаврентьевъ. Кр. (поденщ.), 27 л.; род. Олькуш. у., гм. Жарновецъ, въ д. Малошице, жиль того же у. и гм., въ д. Отоле; приг. М. С. г. Ченстохова, за кражу и участ. въ кражѣ, по 16, 169 и 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на 4 м. Исп. 23 Марта 1885 г.

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