Мусабеков Аббас
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мусабеков
- Имя
- Аббас
- Дата исполнения приговора
- 21 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 275
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9698. МУСАБЕКОВ АББАС, 32 л., Акмолинск. у., Нуринск. в., аула № 4. Н. С. 2 уч. Акмолинск. у. Ст. 114, лиш. св. 2 г. Исп. 21 апреля 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.