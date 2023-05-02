Хересов Семен Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хересов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 23 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 10: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 294
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 116315. ХЕРЕСОВЪ, СЕМЕНЪ ВАСИЛЬевъ (онъ же Васильевъ), 26 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Псковск. у., Сидоровск. в., д. Иванова; — Г. С. г. Острова, Псков. г., 6 Іюня 911, 2 п. 174 и 1 п. 175 М., тюр 4 м. Исп. 23 Іюня 911. | 910 70841 1 ч. 1655 У. | 31 Авг. 908 г. Г. С. 1 уч. г. Пскова, 169 и 170 М., тюр. 1 г. | 22 Дек. 906 г. Г. С. 1 уч. г. Пскова, 169 М., тюр. 3 м.
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