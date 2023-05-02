Саландаев Павел Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаландаев Павел Трофимович

Саландаев Павел Трофимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Саландаев
Имя
Павел
Отчество
Трофимович
Дата исполнения приговора
12 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 312
Источник
Скан
Оригинальная запись
9941. САЛАНДАЕВ ПАВЕЛ ТРОФИМОВИЧ, 55 л., Кузнецк, у., Карачумышск. в., д. Оселки. Томск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 5 л. Приг. вступил в закон. силу 12 дек. 924.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close