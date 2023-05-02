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Ипполитов Федор Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ипполитов
Имя
Федор
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 93
Источник
Скан
Оригинальная запись
15535. ИППОЛИТОВ, ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 22 л. Гр. Городищенск. у., Н.-Шкафтинск. в., с. Н.-Шкафт; — Н. С. 5 уч. Городищенск. у. Кража, лиш. св. 3 г., по амн. от нак. освоб.

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