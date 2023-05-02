Токарев Алексей Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Токарев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 20 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 406
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140020. ТОКАРЕВЪ, АЛЕКСѢЙ СЕРГѢЕВЪ. К. Сергачск. у., Ключевск. в., сл. Пригородной, 29 л.; — З. Н. 4 уч. Княгининск. у. 30 Іюня 909, 177 М., тюр. 3 м. Исп. 20 Іюля 909.
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