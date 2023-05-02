Максимов Григорий Максимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Максимов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Максимович
- Дата исполнения приговора
- 22 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 156
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26214. МАКСИМОВ, ГРИГОРИЙ МАКСИМОВИЧ, 32 л. Гр. Велижск. у., Крестовск. в., д. Незябли; — Н. С. 7 уч. Велижск. у. Самогон., лиш. св. 4 г., по амн. нак. сокр до 8 м. Осужд. 22 июня 920.
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