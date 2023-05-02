Дрозд Артемий Емельянович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дрозд
- Имя
- Артемий
- Отчество
- Емельянович
- Дата исполнения приговора
- 29 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 117
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4093. ДРОЗД АРТЕМИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 22 л., Подольск. г., Гайсинск. у., Соболевск. в. и с. В. Т. 8 стр. корп. Ст. ст. 180 п. «ж» и 208 ч. 1. лиш. св. 2 г. Исп. 29 мая 923.
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