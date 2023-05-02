Алексеев Павел
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеев
- Имя
- Павел
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 8
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12714. АЛЕКСЕЕВ, ПАВЕЛ, 19 л. Гр. Торопецк. у., Встеселовск. в., д. Калининой; — Н. С. 7 уч. Торопецк. у. Хранен. самог., лиш. св. 5 л., в т. ч. 4½ г. условно, с зач. 29 д. пр. з. Исп. 9 июня 920.
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