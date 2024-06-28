Булатов Семен Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Булатов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 09 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45469. БУЛАТОВЪ, СЕМЕНЪ СТЕПАНОВЪ. К. Ряжск. у., Троице-Лѣсуновск. в., с. Троицъ, 40 л.; — М. С. 4 уч. Бійск. у., 169, 2 п. 170 и 1 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 9 Мая 905.
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