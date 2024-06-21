Серебряков Николай Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Серебряков
- Имя
- Николай
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 318
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87478. СЕРЕБРЯКОВЪ, НИКОЛАЙ СЕменовъ, 32 л. К. Каинск. у., Шипицмиск. в., д. Мининой (Ощепкова тожъ), рд. Васильск. у., Мигинск. в., въ с. Маклаковѣ; — Барнаульск. О. С., 26 Янв. 911, 152¹, 13 и 1654¹ У., арест. отд. 1½ г., съ зач. 10 м. предв. заключ. Исп. 24 Мая 911. | 908 77095 170 М. | 96 55587 1654¹ У. | 98 98394 1654¹ У. | 94 14534 1647 У.
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