Школин Василий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Школин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 258
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8274. ШКОЛИН, ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 27 л. Гр. Старорусск. у., Коростынск. в., д. Ново-Солобска; - Н. С. 6 уч. Старорусск. у. Кража, лиш. св. 6 м., по амнист. 5 нояб. 919 г. от нак. освоб.
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