Гафуров Джафар Гафуров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гафуров
- Имя
- Джафар
- Отчество
- Гафуров
- Дата исполнения приговора
- 04 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 62
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46002. ГАФУРОВЪ, ДЖАФАРЪ (ЭЙБАТЪ-Мамедъ) Гафуровъ (Хасановъ) (онъ же Хасановъ). Под. сосл. жит., г. Шемахи, 22 л.; — Асхабад. О. С., 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 4 Апр. 905.
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