Корчевский Петр Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корчевский
- Имя
- Петр
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 208
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 147737. КОРЧЕВСКІЙ, ПЕТРЪ АНТОновъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Варшавы, 39 л.; — Москов. О. С., 2 и 4 п. 134, 135, 1641 и 1654 У., арест. отд. 4½ г. Исп. 19 Мая 909. | 906 62940 2 ч.1655 У. | 91 41718 169 М. | 902 44468 1655 У. | 91 37431 170¹ М. | 96 88464 1655 У. | 89 94731 169 М. | 95 93073 1655 У. | 82 4448 169 М. | 92 111454 1655 У.
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