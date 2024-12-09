Трифонов Александр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трифонов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 328
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99312. ТРИФОНОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ИВАновъ (онъ же Доброумовъ), 19 л. К. Вологод. у., Братковск. в., д. Прокудина; — Вологодск. О. С., 23 Марта 911, 140, 132 и 2 ч. 294 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 26 Февр. 911 г. (1538 У., тюр. 4 м.), тюр. 1 г. Исп. 13 Іюня 911. | 910 145433 169 М.
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