Данилкина Иустина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилкина Иустина Ивановна

Данилкина Иустина Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Данилкина
Имя
Иустина
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
25 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 107
Источник
Скан
Оригинальная запись
3715. ДАНИЛКИНА ИУСТИНА ИВАНОВНА, 29 л., Ишимск. у., Абатск. в. и с. Н. С. 9 уч. Ишимск. у. Ст. 140, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 25 июля 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.