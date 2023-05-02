Корельский Михаил Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корельский
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 13 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 205
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 147629. КОРЕЛЬСКІЙ. МИХАИЛЪ АНДреевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Архангельск. у., Лисестровск. в., д. Ширши, 37 л., рд. въ г. Архангельскѣ; — Архангельск. О. С. 7 Окт. 909, 114, 9 и 1 ч. 1655 У., тюр. 4 м. Исп. 13 Нояб 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 10226. | 907 57641 169 М. | 905 13874 169 М. | 906 19723 170¹ М. | 900 11339 169 М.
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