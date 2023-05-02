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Каменских Анна Федоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Каменских
Имя
Анна
Отчество
Федоровна
Дата исполнения приговора
25 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 123
Источник
Скан
Оригинальная запись
4247. КАМЕНСКИХ АННА ФЕДОРОВНА, 29 л., б. Пермск. г., Оханск. у., Табарск. в., д. Ожоги, б. Пермск. Губсуд. Ст. . ст. 16, 143, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 25/ІІ—24. 

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