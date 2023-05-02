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Чижиков Нестер Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чижиков
Имя
Нестер
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 251
Источник
Скан
Оригинальная запись
8028. ЧИЖИКОВ, НЕСТЕР ИВАНОВИЧ, 45 л., Гр. Болховск. у., Знаменск. в., д. Разбегаевки; - Н. С. 8 уч. Болховск. у. Кража, лиш. св. 1½ г., по амнист. от 6 нояб. 918 г. от нак. освоб.

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