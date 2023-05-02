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Лакеев Павел Елеазарович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лакеев
Имя
Павел
Отчество
Елеазарович
Дата исполнения приговора
14 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 179
Источник
Скан
Оригинальная запись
6120. ЛАКЕЕВ ПАВЕЛ ЕЛЕАЗАРОВИЧ, 29 л., Скопинск. у., Павелецк. в., д. Мшанки. Рязанск Губсуд. Ст. 95, лиш. св. 6 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 14/Ѵ—24.

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