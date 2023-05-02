Данильченко Евдоким Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Данильченко
- Имя
- Евдоким
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 77
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46408. ДАНИЛЬЧЕНКО, ЕВДОКИМЪ ИВАновъ. К. изъ сс.-посел. Тарск. у., Карташевск. в., уч. Казаковскаго, 30 л., рд. Новозыбков. у., Новоробск. в., въ с. Банковскомъ; — Самарск. О. С. (въ 6 р.), 2 ч. 1655 У., арест. отд. 4 г. Исп. 27 Мая 905. | 900 90674 1 655 У. | 94 77885 1647 У. | 900 9935 169 М. | 93 49528 170 М. | 95 89569 1647 У.
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