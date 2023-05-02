Баланцев Павел Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баланцев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 437. БАЛАНЦЕВ, ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 45 л. Гр. Владимирск. у., Чековск. в. и с.; — Н. С. 9 уч. г. Владимира. Вооружен. кража, лиш. св. 3½ г. Исп. 31 окт. 919.
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