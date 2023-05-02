Березин Федор Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Березин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130022. БЕРЕЗИНЪ, ФЕДОРЪ СТЕПАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Верхоленска, 44 л., рд. въ Ямбургск. у.; — Иркутск. О. С. 11 Сент. 909, 134, 135, 149 и 362 У., крѣп. 4 м. Исп. 16 Окт. 909. | 18 Апр. 96 г. Иркут. Губ. С. по 294 У. и 174 М.—тюр. 1 г. съ лиш. ос. пр.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.