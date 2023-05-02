Березин Федор Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерезин Федор Степанов

Березин Федор Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Березин
Имя
Федор
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
130022. БЕРЕЗИНЪ, ФЕДОРЪ СТЕПАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Верхоленска, 44 л., рд. въ Ямбургск. у.; — Иркутск. О. С. 11 Сент. 909, 134, 135, 149 и 362 У., крѣп. 4 м. Исп. 16 Окт. 909. | 18 Апр. 96 г. Иркут. Губ. С. по 294 У. и 174 М.—тюр. 1 г. съ лиш. ос. пр.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close