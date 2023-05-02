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Кузнецов Афанасий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Афанасий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
01 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
7297. КУЗНЕЦОВ АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ, 36 л., Сарапульск. у., Мазунинск. в., д. Тарасово. Н. С. 5 уч. Осинск. у. Ст. ст. 180 п. «в» и 220, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 1 июля 923.

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