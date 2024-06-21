Шилягин Егор Ефремов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шилягин
- Имя
- Егор
- Отчество
- Ефремов
- Дата исполнения приговора
- 25 октябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 675
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18906. Шилягинъ, Егоръ Ефремовъ (онъ же Алесинъ). К. Свіяжск. у., Клянчинск. в., д. Федяевой, 21 г.; — Казан. О. С., 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 99070 и приг. М. С. 2 уч. г. Казани отъ 25 Окт. 907 г., арест. отд. 3 г. и 3 м. Исп. 13 Нояб., счит. ср. съ 24 Апр. 908. 905 78468 169 М. | 902 18993 169 М. 904 19507 1655 У. | 902 63830 169 М.
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