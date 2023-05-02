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Шепявский Юлиан Янов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шепявский
Имя
Юлиан
Отчество
Янов
Дата исполнения приговора
04 июль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 356
Источник
Скан
Оригинальная запись
100033. ШЕПЯВСКІЙ, ЮЛІАНЪ ЯНОВЪ, 18 л. Мщ. г. Варшавы; — М. С. 18 уч. г. Варшавы, 18 Іюня 911, 169 и 7 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 4 Іюля 911. | 911 30408 169 М.

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