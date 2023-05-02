Фриц Семен Францевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фриц
- Имя
- Семен
- Отчество
- Францевич
- Дата исполнения приговора
- 31 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 372
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12747. ФРИЦ СЕМЕН ФРАНЦЕВИЧ, 20 л., австрийск. п. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 1 ч. 171, лиш. св. 3 г. и пор. др. 2 г. П. в. в. с. 31/ѴІІІ—24.
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