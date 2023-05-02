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Богомолов Иван Парменьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богомолов
Имя
Иван
Отчество
Парменьевич
Дата исполнения приговора
08 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 60
Источник
Скан
Оригинальная запись
2179. Богомолов Иван Парменьевич, 22 л., Белевск. у., Арсевьевск. в., д. Малыгина. Тульск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. "б", 197, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 8 янв. 926.

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