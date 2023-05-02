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Мишланов Семен Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мишланов
Имя
Семен
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
26 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 146
Источник
Скан
Оригинальная запись
17271. МИШЛАНОВ, СЕМЕН ЯКОВЛЕВИЧ, 47 л. Гр. Оханск. у., Дубровск. в., д. Замостовой; — Р. Т. г. Перми. Контр-революц. дейст., лиш. св. 5 л., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 26 нояб. 920.

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