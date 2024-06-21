Солодкий Каллиник Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Солодкий
- Имя
- Каллиник
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 334
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87892. СОЛОДКіЙ, КаллИНИКЪ ИВАновъ, 46 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Канев. у., Корниловск. в., с. Нетеребки; — Кіевск. О. С., 28 Марта 911, 169 и 170 М. и 152, 152¹, 13 и 1654² У., тюр. 8 м., съ зач. 5 м. предв. заключ. Исп. 8 Іюня 911. | 908 134012 172 М. (укрыв.). | 904 92202 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 101798. | 95 73735 160 М.
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