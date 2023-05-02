Маров Николай Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Маров
- Имя
- Николай
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 24 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 218
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96367. МАРОВЪ, НИКОЛАЙ МАКСИмовъ, 58 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Судогодск. у., Григоровск. в., д. Больше-Григорова; — Владимирск. О. С., 23 Мая 911, 152, 2 ч. 1655 и 1 п. 1659¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 104658, арест. отд. 4 г. Исп. 24 Іюня 911, счит. ср. съ 12 Мая 911. | 904 60534 1654 У. | 96 92562 1655 У. | 902 55530 1655 У. | 94 72907 170¹ М. | 98 93746 1659 У. | 92 114823 1647 У.
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