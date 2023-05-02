Новиков Александр Борисов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новиков
- Имя
- Александр
- Отчество
- Борисов
- Дата исполнения приговора
- 29 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 370
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 90580. НОВИКОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ БОРИсовъ. К. Ардатовск. у. и в., д. Турдаковой, 26 л.; — Симбирск. О. С., 4 п. 134, 135 и 1647 У., по сов. съ приг. Г. С. г. Ардатова, отъ 26 Сент. 907 г., арест. отд. 1½ г. Исп. 29 Марта 908. | 906 72240 170¹ М., по совок. съ приг., напеч. въ 906 г. № 57493.
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