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Алексеев Петр

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алексеев
Имя
Петр
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 7
Источник
Скан
Оригинальная запись
135. АЛЕКСЕЕВ, ПЕТР. Гр. Смоленск. у., Верховск. в., д. Поречени; — Н. С. 5 уч. Демидовск. у. Кража, лиш. св. 2 г., амнист. 6 нояб. 919. от нак. освоб.

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