Соловьев Дмитрий Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Соловьев
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 14 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 338
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10771. СОЛОВЬЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 26 л., Ржевск. у., Зубцовск. в., д. Векшино. Тверск. Губсуд. Ст. 128, пор. пр. 2 г. Приг. вступил в закон. силу 14 января 924.
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