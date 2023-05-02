Скляр Иван Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкляр Иван Романович

Скляр Иван Романович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Скляр
Имя
Иван
Отчество
Романович
Дата исполнения приговора
09 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 300
Источник
Скан
Оригинальная запись
11533. Скляр Иван Романович, 32 л., Барабинск. окр., с. Купино, Сибирск. Крайсуд. Ст. ст. 77, 1 ч. 86, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 9/ХІІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close