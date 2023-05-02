Егоров Николай Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Егоров
- Имя
- Николай
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 17 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 81
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2824. ЕГОРОВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ, 20 л., Гжатск. у., Субботинск. в., д. Ельно. б. Петроградск. Губсуд. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. Исп. 17 янв. 923
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