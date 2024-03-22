Швыров Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Швыров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 25 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 329
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 108494. ШВЫРОВЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ, 20 л. К. Одоев. у., Ясеновск. в., д. Дроковой; — Г. С. 2 уч. г. Тулы, 1 Іюня 911, 16 и 169 М., по сов. съ приг. сего Г. С. отъ сего же числа (169 М., тюр. 4 м.), тюр. 4½ м. Исп. 25 Іюня 911.
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