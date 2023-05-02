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Смирнов Дмитрий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смирнов
Имя
Дмитрий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 260
Источник
Скан
Оригинальная запись
9216. СМИРНОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, 24 л., Гжатск. у., Вырубовск. в., д. Гамино. Смоленск. Губсуд. Ст. ст. 94 ч. 2, 95, 222, лиш. св. 1 г. 11 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 23 явг. 923.

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